Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Громкий хлопок в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями. Об этом написал в своём Telegram-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Уважаемые таганрожцы, стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10:25, который слышали жители города. По информации военных — это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области», — написал он, отметив, что учения проходят не на территории Таганрога.

Глава городской администрации попросил всех жителей сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России сообщили об отражении массированной атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотников над Белгородской областью, пояснили в ведомстве.

Российские силы ПВО, по предварительным данным, сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек (Севастополь).

Ранее испанская газета El Pais написала о том, что западные союзники дали Украине зелёный свет на использование поставленного ей оружия для осуществления ударов по Крыму. Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow, удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет, сказано в публикации.