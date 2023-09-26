Москва, 26 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором прокомментировал информацию о том, что его супруга Юлия Шашкова работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах.

Кадр из видео Слава Комиссаренко

По словам, Комиссаренко, в сложившейся ситуации ужасно всё.

«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне всё равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнёру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это всё вскроется», — написал сбежавший из Белоруссии и из России комик.

Он отметил, что говорить о таком непросто, страшно, но ещё страшнее, когда муж узнает об этом из интернета посреди медового месяца.

«Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что всё так получилось», — написал Комиссаренко.

Как передавало ИА Регнум, в Telegram-каналах 19 сентября начали распространяться фотографии белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко с супругой. При этом источники одного из сообществ со ссылкой на фото− и видеоматериалы сообщили, что женился юморист на так называемой вебкам-модели.

Девушка Юлия, как указывается в описании её аккаунта в одном из приложений для взрослых, «доставляла эстетическое удовольствие мужчинам».

Комиссаренко получил известность и хорошие заработки благодаря «Стендапу» на российском канале ТНТ. Во время попытки госпереворота в Белоруссии в 2020 году откровенно поддержал путч и начал выступать с критикой и высмеиванием президента страны Александра Лукашенко.

После начала СВО комик поддержал Украину и бежал на Запад. Позже в интервью Слава не раз сетовал, что не пригодился ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании.