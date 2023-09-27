Москва, 27 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, в России отмечают День туризма — профессиональный праздник работников индустрии туризма и гостеприимства. Туризм в России активно развивается: создается новая инфраструктура, появляются рабочие места. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, к 2030 году туротрасли понадобится не менее 400 тысяч новых сотрудников. В частности, только для инвестиционных проектов, реализуемых Корпорацией «Туризм.РФ», к этому времени потребуется более 20 тысяч подготовленных кадров.

ИА Регнум Туризм в России

На сегодняшний день туризм — одна из самых динамично развивающихся отраслей России. Профильные ведомства ведут совместную работу с регионами и инвесторами по ускоренному строительству туристической инфраструктуры. По поручению президента России ведется работа по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок. Речь идет о курортах на Каспийском, Чёрном, Азовском, Балтийском, Японском морях.

«Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз. На реализацию задач нацпроекта в 2021–2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета. Владимир Путин поручил ускорить реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры в стране. Так, по итогам прошлого года введено в эксплуатацию 11 тыс. новых гостиничных номеров — это в 2 раза больше, чем за последние 5 лет», — сказал Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что базовый ежегодный бюджет туристической отрасли составит 48 млрд рублей, а с развитием новых направлений отрасль будет нуждаться в квалифицированных кадрах.

«Подготовка кадров для отрасли становится одним из главных вызовов для российского туризма — на сегодняшний день в этой сфере занято более 1 млн человек, а к 2030 году будет необходимо еще 400 тыс. сотрудников. Сейчас только 72% выпускников по направлению «Туризм» и «Гостиничное дело» работают по специальности, поэтому одним из шагов для повышения эффективности их трудоустройства станет организация практики студентов 1-2 курсов с последующим трудоустройством», — сказал зампред правительства.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников напомнил, что туризм в России стимулирует развитие сразу нескольких смежных отраслей — строительную, пищевую, телекоммуникационную. «При этом индустрия гостеприимства продолжит генерировать новые рабочие места и создавать стимулы к повышению качества городской среды и общественных пространств», — отметил глава Минэкономразвития.

Одно из ключевых направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — совершенствование управления в сфере туризма, а также подготовка новых квалифицированных кадров. Для профессионалов индустрии нацпроект предлагает возможность пройти переподготовку или повысить свою квалификацию в специализированных ресурсных центрах — там слушатели узнают не только теорию, но и участвуют в практических занятиях. Такие программы уже работают в Санкт-Петербурге, Московской области и Татарстане.

К примеру, федеральный ресурсный центр подготовки кадров, созданный на базе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) в Подмосковье, до декабря 2023 года подготовит 500 специалистов в сфере туризма. В списке из 10 программ есть курсы для экскурсоводов и туроператоров/турагентов, отдельные курсы по промышленному, патриотическому, гастрономическому и сельскому туризму.

«Благодаря тому, что наши программы разработаны в партнерстве с ведущими игроками туристского рынка, слушатели получат максимум самой актуальной, полезной и практикоориентированной информации. Надеемся, что результаты обучения внесут вклад в развитие системы кадрового обеспечения туризма и повышение туристической привлекательности нашей страны», — отметил ректор РГУТИС Александр Федулин.

На совещании по развитию индустрии туризма в России в августе премьер-министр Михаил Мишустин уделил особое внимание формированию кадрового резерва для туротрасли. «Кадры для туристической отрасли — важнейшее направление. Знаю о том, что очень многие девелоперы и те, кто запускает бизнес, испытывают недостаток в кадрах, хотя для этого есть все возможности в стране: от профессионального образования и профориентации школьников до программы «Профессионалитет», вузов и подготовки кадров», — подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что федеральный проект «Профессионалитет» может подготовить огромное количество специалистов.

Благодаря программе «Профессионалитет» выпускники 9-11 классов могут получить востребованную специальность в туризме и сфере услуг и начать свой карьерный путь в индустрии. Выбрать колледж и узнать, как освоить интересную профессию за короткий срок, можно на официальном сайте ЯПРОФ.РФ в разделе «Туризм и сфера услуг». В настоящий момент по федеральному проекту для туризма и сферы услуг создано 24 образовательно-производственных кластера, которые включают 100 колледжей и 128 компаний-партнёров. Получить специальность в туризме по программе можно уже в 20 регионах.

К примеру, новые производственные комплексы для отрасли «Туризм и сфера услуг» 1 сентября открылись в колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг в Томске.

«Профессионалитет» внёс несколько стратегических моментов в управление колледжем и в деятельность колледжей с сетевыми партнёрами, входящих в кластер. Это, прежде всего, совершенно другие образовательные программы, которые позволяют студентам уже с первых дней выходить на практику и работать на реальных производственных площадках. Вторая история — это комплексное повышение квалификации всех педагогических работников. Третий момент говорит нам о трудоустройстве не менее 85% выпускников, входящих в кластер «Туризм и сфера услуг» в Томской области», — говорит директор колледжа Николай Воеводин.

В Мурманской области кластер «Север и Туризм» открыли на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. «В рамках программы «Профессионалитет» наш регион одним из первых начал готовить кадры для сферы туризма. С развитием туристической инфраструктуры они очень необходимы», — подчеркнул председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Помимо этого, с момента реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запущены десятки новых программ по поддержке бизнеса и туризма. Это, в частности, льготные кредиты для инвесторов, гранты для малого и среднего бизнеса, субсидии на строительство модульных отелей, софинансирование школьных и молодежных путешествий.

Также речь идёт о строительстве обеспечивающей инфраструктуры к туристическим кластерам, реализации мастер-планов туристических территорий и инвестировании в создание инфраструктуры по принципам государственно-частного партнерства. Например, по нацпроекту «Туризм» Минстрой России оказывает поддержку в развитии инвестиционных проектов с участием Корпорации «Туризм.РФ», а также предоставляет субсидии регионам для создания обеспечивающий инфраструктуры для строящихся туристических объектов. Так в 2022–2024 гг. поддержку нацпроекта получат 11 регионов, где будет создано 44 объекта инженерной и транспортной инфраструктуры. Речь идет о проектах в Адыгее и Кузбассе, на Камчатке, в Пермском и Приморском краях, в Тверской, Воронежской, Иркутской, Пензенской, Челябинской и Ярославской областях.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (нацпроект «Туризм») — самый молодой нацпроект, реализация которого стартовала в 2021 году по решению президента России Владимира Путина.

Меры и инструменты нацпроекта «Туризм» помогают сделать путешествия по России интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства. Нацпроект способствует созданию и развитию туристической инфраструктуры.

В различных регионах страны активно обновляется и создается туристическая инфраструктура благодаря инструментам нацпроекта. Предприниматели и инвесторы в регионах получают поддержку нацпроекта на развитие своего проекта или бизнеса в туризме.