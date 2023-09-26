Москва, 26 сентября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сделал демагогическое заявление о ракетных ударах, но и фактически признался, что Киев собирается применять американские дальнобойные ракеты ATACMS против Крыма и новых субъектов России. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев якобы не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской. По его словам, соответствующая договоренность достигнута с западными партнерами.

Полковник Кнутов счёл заявление неправдоподобным.

«Это демагогическое заявление, тем более что Киев постоянно наносит удары по территории России, причём не только новым регионам, но и по Курской, Белгородской и Брянской областям. Они говорят, что это якобы их собственные разработки. Но если заглянуть внутрь этой техники, то украинского там ничего нет, кроме названия и деревянных шпилек, которые используются при сборке тех же дронов», — рассказал Кнутов.

Поэтому, по его словам, вероятность того, что эти ракеты не будут применять по России, как говорит Данилов, практически нулевая. Он заметил, что пока доподлинно неизвестно, какую модель снарядов поставят США. По мнению Кнутова, это могут быть ракеты с дальностью полёта 140 км или 220 км, но определённо с кассетной частью. Кроме того, Кнутов обратил внимание, что секретарь СНБО Украины сказал, что ракеты не будут применяться на территории, которую Киев считает российской. Однако ж, украинские власти по-прежнему не признают Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожские области регионами РФ.

«Можно расценивать это заявление как признание факта, что ракеты будут применяться с целью ударов по Крыму и новым регионам России. Украина и раньше не скрывала, что продолжает считать эти территории своими, а потому продолжает наносить там удары ракетами Storm Shadow и SCALP», — отметил военный эксперт.

Тем не менее, как добавил Кнутов, для России такой тип ракет как ATACMS известен, это аналог ракет «Точка-У», против которых российские войска уже работали. По словам эксперта, у России есть разные комплексы, которые могут успешно сбивать ракеты ATACMS.

«Возможно, понадобится доработка программного обеспечения и телеметрии, после чего наши комплексы смогут со стопроцентной вероятностью поражать эти объекты», — заключил Кнутов.

Ранее президент США Джо Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне заявили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия. Отмечается, что представители минобороны США сообщили, что у страны нет большого излишка ATACMS. Кроме того, в американском правительстве были те, кто возражает против поставок этих ракет Украине, опасаясь эскалации конфликта.

В свою очередь экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что, если киевские власти применят американские ракеты ATACMS, российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины, значительно расширив список целей, которые нужно поразить.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных поставках ВСУ дальнобойных ракет, отметил, что это не изменит ситуации на поле боя. Он также подчеркнул, что США, поставляя вооружения Украине, ведут войну против России.