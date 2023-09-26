Богота, 26 сентября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президента колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса убили после матча 13-го тура второго по силе дивизиона национального чемпионата. Об этом команда сообщила в официальном микроблоге в X.

Sebastian Barros Salamanca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Команда «Тигрес» 23 сентября проиграла «Атлетико» из Кали со счётом 2:3. Паеса застрелили, когда он возвращался домой после матча на своём автомобиле. Нападение на 63-летнего президента клуба произошло возле стадиона «Метрополитано де Течо» и попало на камеры видеонаблюдения.

Киллеров было двое, они передвигались на мотоцикле. В машине вместе с Паесом находилась его дочь. Паеса доставили в больницу с ранениями в грудь, шею и голову, там он скончался, сообщает El Colombiano.

Газета El Tiempo сообщила со ссылкой на источник, близкий к Паесу, что нападение с целью ограбления исключено. По словам близких, появились слухи об убийстве из-за ставок на спорт, но Паес никогда не имел отношения к азартным играм.

В 1994 году в Колумбии был убит игрок национальной футбольной сборной Андрес Эскобар, забивший гол в свои ворота на чемпионате мира. Колумбия проиграла США со счётом 1:2 и покинула турнир. Вернувшегося на родину Эскобара застрелил охранник Умберто Муньос. Его приговорили к 43 годам тюрьмы, но выпустили через 11 лет за хорошее поведение.