Петропавловск-Камчатский, 26 сентября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Депутаты регионального Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора Камчатского края Владимира Солодова о введении новых оснований для вручения высшей награды «За заслуги перед Камчаткой» и приняли изменения в закон «О наградах Камчатского края».

Пресс-служба администрации губеонатора Камчатского края Награда «За заслуги перед Камчаткой»

Награда будет вручаться ежегодно за совершение подвига, проявленное мужество и отвагу, внесение значительного вклада в дело защиты Отечества при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

«Импульсом для работы над содержанием данной награды послужило обращение военнослужащих гвардейской 40-й бригады морской пехоты к губернатору Камчатского края во время его служебной командировки в зону специальной военной операции», — отметил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов. «В ряде регионов Дальневосточного федерального округа награды на уровне субъектов уже приняты и вручаются военнослужащим, исполняющим свой долг в зоне СВО», — подчеркнул Меркулов.

Инициатором представления к награде могут выступать губернатор Камчатского края или командиры дислоцирующихся в Камчатском крае объединений Вооруженных сил РФ и объединений войск национальной гвардии РФ, соединений, воинских частей и кораблей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований. Ходатайства будет рассматривать комиссия по наградам Камчатского края, согласовывая их с исполнительным органом, который ответственен за мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Вручение награды планируется приурочить ко Дню героев Отечества 9 декабря. Награждаемые также получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.

В Камчатском крае уже учреждён высший знак отличия «За заслуги перед Камчаткой» и высшее почётное звание «Почётный житель Камчатского края».