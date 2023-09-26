Москва, 26 сентября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp в октябре перестанет работать на миллионах смартфонов. Приложение будет поддерживаться только операционной системой (ОС) Android версии 5.0 и выше, сообщили 26 сентября разработчики.

Global Look Press/Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — говорится в сообщении.

Если устройства не соответствуют этим требованиям, пользователям придётся обновить на них ОС или купить новый смартфон. Разработчики отметили, что до момента прекращения поддержки ОС пользователям несколько раз напомнят о необходимости обновления.

В компании рекомендуют пользоваться смартфонами с Android версии 4.1 и новее, iPhone с ОС iOS 12 и новее, а также устройствами с KaiOS 2.5.0 и новее, в том числе JioPhone и JioPhone 2.

Решения о поддержке принимаются с учётом анализа рынка операционных систем, добавили в WhatsApp.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября WhatsApp объявил о запуске функции создания каналов более чем в 150 странах. После этого первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе мессенджера в России может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации. Глава комитета Александр Хинштейн не исключил в таком случае полную блокировку WhatsApp.

Горелкин 26 сентября сообщил, что после заявлений о блокировке WhatsApp не будет запускать каналы в России. Мессенджер принадлежит компании Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ.