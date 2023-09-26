Москва, 26 сентября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Бывшая супруга известного советского композитора Антонио Спадавеккиа Лидия скончалась на 91-м году жизни. Последние годы женщина боролась с тяжелым заболеванием. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Mosfilm Композитор Антонио Спадавеккиа

«24 сентября в квартире на Строгинском бульваре была зафиксирована смерть 90-летней женщины. Давность смерти 2 часа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание», — рассказал собеседник агентства.

Лидия Дмитриевна Спадавеккиа родилась 4 апреля 1933 года. Она окончила институт Плеханова и работала в Госарбитраже Совета Министров. Её бывший муж Антонио Эммануилович Спадавеккиа. Он родился 3 июня 1907 года. Спадавеккиа стал известным композитором в СССР. Именно он написал всю музыку к советской киносказке «Золушка» 1947 года, в том числе и известную каждому песню «Добрый жук», которая начинается со слов «Встаньте дети, встаньте в круг…». Он стал автором музыки для многих фильмов, в том числе «За тех, кто в море», «Гуттаперчевый мальчик», «Шумный день», мультфильма «Дудочка и кувшинчик», оперных постановок «Хождение по мукам», «Хозяйка гостиницы», «Письмо незнакомки» и многих других.

Антонио и Лидия поженились, когда музыканту было 49 лет, а девушке только исполнилось 23. Карьера композитора шла в гору, и молодая жена ушла с работы, чтобы во всём поддерживать мужа. Она стала для него секретарём. Семь лет пара прожила вместе, но завести детей у них не получалось. По этой причине брак разладился, но Лидии и Антонио удалось сохранить дружеские отношения. В 1988 году Антонио ушёл из жизни, ему было 80 лет. Композитор был удостоен званий «Народный артист РСФСР» и «Заслуженный деятель искусств».

Лидия снова вышла замуж и уехала в Ригу, где прожила около 20 лет. Там у неё появился долгожданный сын. Но и со вторым мужем она в итоге развелась, после чего вернулась в Москву. Известно, что сын Лидии Дмитриевны пропал без вести в 1997 году.