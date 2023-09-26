Белгород, 26 сентября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В Грайворонском городском округе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Об этом 26 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе села Санково», — написал он.

Глава региона уточнил, что сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России подтвердило отражение атаки украинского дрона 26 сентября около 09:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Гладков также проинформировал о том, что утром 26 сентября под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Никто не пострадал. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, жители населённого пункта частично остались без света. В ближайшее время аварийные бригады приступят к ликвидации последствий, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ посёлка Уразово и города Шебекино пострадали пять мирных граждан. Пострадали две женщины из Уразово, две женщины и один мужчина из Шебекино. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они уже находятся дома.

Минобороны РФ подтвердило отражение массированной атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. По данным ведомства, вечером 25 сентября была пресечена попытка украинской армии совершить теракт беспилотниками самолётного типа на объектах на территории России, над Белгородской областью уничтожено семь украинских беспилотников.