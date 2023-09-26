Донецк, 26 сентября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Киевский режим сконцентрировал дополнительные силы на краснолиманском участке фронта, ситуация там может обостриться. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 26 сентября в эфире «Соловьёв Live».

Евгений Биятов/РИА Новости БМП-3 ВС России

По его информации, по меньшей мере три батальона ВСУ переброшены на краснолиманское направление за минувшие несколько суток. Ожидается обострение «по разным участкам».

«Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Пушилин рассказал о неудачных попытках ВСУ продвинуться на краснолиманском направлении. Российская артиллерия частично подавила, частично отбросила противника на исходные рубежи в районе Новоегоровки, Невского, Торского и Тернов.