Пушилин спрогнозировал обострение на краснолиманском участке фронта
Пушилин: ВСУ перебросили три батальона на краснолиманское направление
Донецк, 26 сентября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Киевский режим сконцентрировал дополнительные силы на краснолиманском участке фронта, ситуация там может обостриться. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 26 сентября в эфире «Соловьёв Live».
По его информации, по меньшей мере три батальона ВСУ переброшены на краснолиманское направление за минувшие несколько суток. Ожидается обострение «по разным участкам».
«Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет», — добавил Пушилин.
Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Пушилин рассказал о неудачных попытках ВСУ продвинуться на краснолиманском направлении. Российская артиллерия частично подавила, частично отбросила противника на исходные рубежи в районе Новоегоровки, Невского, Торского и Тернов.