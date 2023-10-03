Москва, 3 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Российский рынок наружной рекламы в первом полугодии 2023 года вырос на 25–30%. Такие данные приводит сервис All-billboards. За первые шесть месяцев этого года рынок наружной рекламы достиг почти 23 млрд рублей.

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Наибольшее размещение приходится на Москву и Московскую область — почти половина всех бюджетов. По словам директора по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама» Якова Каткова, эти два субъекта очень отличаются по размещению рекламы. «Мы осознанно отказались от районов удаленностью более, чем 20 километров от МКАД, — там ценник на размещение и платежеспособность хозяйствующих субъектов другая, нежели чем у спутников вокруг Москвы», — пояснил эксперт. Кроме того, он отметил важность фактора маятниковой миграции: «Мы цепляем аудиторию не только подмосковную, а часто смешанную, которая из Москвы перетекает в Московскую область и обратно».

Основной приоритет для рекламодателей — это коммерческие продажи размещений. Однако для ряда сфер бизнеса такой тип бюджетирования неудобен в виду специфики их работы. Например, для недвижимости, где действует механизм эскроу-счетов, более актуален механизм размещения рекламы по бартеру. «В основном свои рекламные кампании наши партнеры оплачивают денежными средствами. Но в некоторых случаях по взаимной договоренности мы проводим взаимозачетные (бартерные) сделки», — рассказывает Катков.

Такой тип размещений стал набирать обороты после 2014–2015 гг., когда произошел валютный скачок, а за ним — подорожание товаров и услуг. «Единственным выходом на тот момент было развитие бартерного направления. Мы его усилили, сделали отдельный отдел, поставили определенные задачи, сконцентрировали наши усилия бартерного отдела в первую очередь на направлении недвижимости», — сказал эксперт.

По его словам, конкуренция на рынке оказания рекламных услуг в формате бартера гораздо ниже. «Сейчас очень ограниченное количество наших конкурентов предлагает такую опцию. С этого года мы начали плотнее развивать это направление, привлекать в качестве партнеров отраслевые информационные сервисы, торговые площадки для бизнеса», — подчеркнул Катков.

Так, будучи первоначально антикризисным инструментом, механизм рекламы по бартеру стал новой нишей, которая помогает клиентам развиваться даже в нестандартных экономических ситуациях. «Для многих это возможность удачно развиваться и даже в кризис наращивать рекламные активности. Быть увиденным, показать свою стабильность и силу бренда по отношению к конкурентам», — заключает директор по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама».