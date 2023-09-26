Москва, 26 сентября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в Соединённых Штатах и ожидает от американский властей проведения расследования всех обстоятельств случившегося, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Zuma/TASS Посольство Кубы в Вашингтоне

«Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что нападение на посольство не должно остаться безнаказанным, ответственные за его организацию лица должны понести суровое наказание.

«Ожидаем от американских властей проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 сентября здание посольства Кубы в США атаковал неизвестный, вооружённый двумя бутылками с горючей смесью. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Как указал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, эта атака стала второй с 2020 года, тогда неизвестный мужчина обстрелял посольство из автоматического оружия.