Донецк, 26 сентября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы России улучшили позиции на северном фланге Артёмовска, есть продвижение в направлении Орехово-Васильевки и Берховки. Об этом 26 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

РИА Новости/Евгений Биятов

Он отметил, что по северному флангу Артёмовска у подразделений Вооружённых сил России имеются улучшение позиций, теперь важно их удержать, ВСУ пытается ситуацию вернуть вспять.

«Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера», — заявил глава региона, высказав мнение о том, что это не последние сюрпризы от российских солдат.

Как передавало ИА Регнум, разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск заявил о том, что вероятность подступить к Артёмовску незамеченными для ВСУ крайне мала. Между вооруженными силами России и противника находятся открытые участки рельефа, это не позволит украинским боевикам подойти к городу, пояснил он. От границ Артёмовска до ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Как пояснил разведчик, противник располагается там и периодически ведёт обстрел крупнокалиберной артиллерией или кассетными боеприпасами. Разведчик рассказал, что ротации и подвоз боеприпасов ВСУ проводят в вечернее время. Свет фар автомобилей и шум выдают их и позволяют артиллерии нанести точные удары.