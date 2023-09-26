Киев, 26 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что Украина не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской, такая договоренность была достигнута с западными партнёрами.

Zuma/TASS Запуск тактической ракетной системы ATACMS

Данилов заявил, что Киеву хотелось бы получить ракеты ATACMS.

«Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договорённости об этом с нашими партнёрами», — приводит его слова испанская газета ABC.

По словам Данилова, ракеты ATACMS будут использоваться только для защиты территории, которую Киев считает своей.

Как передавало ИА Регнум, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон поставит на Украину небольшую партию ракет дальнего действия ATACMS. Журналисты сослались на данные от американского чиновника и представителя Конгресса США. Они не сказали, когда о решении по ракетам объявят публично, а также не знают сроки поставки. Отмечается, что представители минобороны США сообщили, что у страны нет большого излишка ATACMS. Кроме того, в американском правительстве были те, кто возражает против поставок этих ракет Украине, опасаясь эскалации конфликта.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего сказать о поставках киевской армии тактических ракет ATACMS.