Каир, 26 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Египет, где проведёт переговоры по линии безопасности и борьбы с терроризмом, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

РИА Новости/Павел Бедняков Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Отмечается, что 26–27 сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой и советником по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром.

Перед поездкой в Египет Патрушев совершил рабочий визит в Оман, где обсуждал двустороннее партнерство между Москвой и Маскатом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Патрушев указал на усиление взаимодействия США и Великобритании в контексте спецслужб и использования технологических достижений и вооружённых сил. Он отметил, что это происходит на фоне активного вмешательства американских элит во внутренние процессы в Африке, Латинской Америке и Азии и на фоне планов по созданию филиала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.