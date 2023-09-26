Курск, 26 сентября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области, что привело к нарушению электроснабжения. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 26 сентября в своём Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Вражеский дрон сбросил на электроподстанцию взрывное устройство, в результате обесточено семь населённых пунктов. Люди при атаке не пострадали, уточнил губернатор.

«Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — добавил Старовойт.

Ранее он сообщил, что ПВО работает в Курском районе. В Минобороны России проинформировали, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит над Курской областью 26 сентября около 05:30.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 сентября несколько зданий в Центральном округе Курска получили повреждения из-за атаки украинских БПЛА. Ещё один беспилотник упал в Курском районе. В регионе сработала система ПВО. Люди не пострадали.