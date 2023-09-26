Вашингтон, 26 сентября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск возразил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который назвал «российской пропагандой» публикации о приглашении нациста Ярослава Хунки в канадский парламент. Свой комментарий Маск разместил в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Трюдо отреагировал на инцидент с Хункой только 25 сентября, четыре дня спустя. Он обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин Энтони Роту.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией», — написал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский побывал в Канаде и посетил заседание парламента. Вместе с Трюдо он приветствовал приглашённого туда 98-летнего Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии СС «Галиция» («Галичина»). Спикер Рота представил Хунку как «канадского героя» и «борца за украинскую независимость», что обернулось скандалом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, а это чревато возвращением в Европу фашизма. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что инцидент с приглашением нациста в канадский парламент — это надругательство над историей страны, участвовавшей в антигитлеровской коалиции.