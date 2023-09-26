Белгород, 26 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ посёлка Уразово и города Шебекино пострадали пять мирных граждан, сообщил 26 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

«Вчера у нас в результате обстрелов пострадало пятеро мирных жителей», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, пострадали две женщины из Уразово, две женщины и один мужчина из Шебекино.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они уже находятся дома.

Ранее ИА Регнум передавало, что Минобороны РФ подтвердило отражение массированной атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. По данным ведомства, вечером 25 сентября была пресечена попытка украинской армии совершить теракт беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России, над Белгородской областью уничтожено семь украинских БПЛА.