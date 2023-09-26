Луганск, 26 сентября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Украинские модернизированные реактивные установки «Град» прибыли на донецкое направление. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 26 сентября в своём Тelegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Система «Град»

По информации эксперта, часть реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53-й ОМБр ВСУ прибыла в район Часова Яра. Артиллеристов сопровождали боевики националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В кабинах автомобилей стационарно установлен планшет для расчётов целенаведения с картами», — написал Марочко и добавил, что на каждой установке есть оборудование Starlink.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные применяют установки «Град» и артиллерию калибра НАТО при обстрелах Донецка и других населённых пунктов ДНР. Обстрелы ведутся в том числе кассетными снарядами.

ВСУ пользуются данными спутниковой сети Starlink, которую разворачивает американская компания SpaceX. Это подтвердил, в частности, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов. Основатель SpaceX Илон Маск в начале украинского контрнаступления отключал сеть Starlink над Крымом на месяц.