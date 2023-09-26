Кривой Рог, Украина, 26 сентября, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на одном из предприятий в украинском Кривом Роге, сообщил 26 сентября глава Криворожской районной администрации Евгений Ситниченко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее о взрыве в городе сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях.

Как уточнил Ситниченко, рано утром «прогремел взрыв на одном из предприятий города». Подробности уточняются, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий в Кривом Роге. Пожар вспыхнул после ночных взрывов.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по инфраструктуре киевского режима — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. За два дня до этого на Крымском мосту был совершён теракт, организованный, по оценке российских властей, спецслужбами Украины. С тех пор ежедневно в украинских регионах звучат сигналы воздушной тревоги.