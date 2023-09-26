Купянск, Украина, 26 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Боевая авиация украинской армии активизировалась на купянском участке фронта, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Alex Beltyukov Самолёт Су-27 ВСУ

«Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.

Марочко добавил, что инверсионные следы от самолётов в небе неоднократно наблюдали в окрестностях Чугуева и Харькова.

По словам военного эксперта, ранее такой активности со стороны украинской армии не фиксировалось.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сроки боевого применения истребителей F-16 пилотами ВСУ невозможно определить, предстоящей зимой этого не произойдёт. Пока есть только прогнозы — начало 2024 года, это было бы очень хорошо, но пилотам ещё необходимо научиться, добавил он.

По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, ВС России могут уничтожить аэродромы на западе Украины, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24.

Макгрегор выразил уверенность, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами. В какой-то момент украинцы могут проснуться и увидеть, что инфраструктура для военной авиации ВСУ «испарилась, потому что Россия её уничтожит», заключил он.