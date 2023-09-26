Курск, 26 сентября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Курской области, обесточено семь населённых пунктов. Об этом 26 сентября сообщил глава региона Роман Старовойт.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населённых пунктов», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что никто из жителей не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в 5:30 мск 26 сентября над Курской областью был сбит беспилотник ВСУ. Около 23:00 25 сентября были сбиты ещё два беспилотника ВСУ.

Ранее украинские беспилотники самолётного типа атаковали Центральный округ Курска. Повреждения получили несколько частных домовладений и крыши административного здания. В результате инцидента никто не пострадал.