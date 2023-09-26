Ереван, 26 сентября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Полиция начала задерживать участников акций протеста в Ереване — люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщило РИА Новости.

РИА Новости

Протестующие перекрывают улицы столицы на личных автомобилях. Стихийные акции проходят уже несколько дней.

Как сообщало ИА Регнум, премьер Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах считается подконтрольным Баку. С учётом этого российские власти, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.

По официальным данным, число вынужденных переселенцев, въехавших на территорию республики, составило 1050 человек. Эскалация конфликта в регионе вынудила тысячи человек покинуть свои дома. Безопасное перемещение армян из Нагорного Карабаха в Армению обеспечивается российскими миротворцами.

Сотрудники службы национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыли подготовку к узурпации власти.