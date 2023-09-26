Одесса, Украина, 26 сентября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. В Измаильском районе Одесской области Украины повреждена припортовая инфраструктура, сообщил 26 сентября глава областной военной администрации Олег Кипер.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

В своём Telegram-канале он отметил, что на объектах припортовой инфраструктуры в Измаильском районе произошли взрывы.

В результате были повреждены здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, также загорелись шесть фур. По словам Кипера, пожары ликвидированы.

Утром 26 сентября в Одесской области объявлялась воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телеканала «Рада» заявил о повреждении склада с зерном в результате ночных взрывов в Одесской области Украины. По его словам, в складском помещении хранилось около 1 тыс. тонн зерна.

Также 25 сентября пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада» сообщила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после серии взрывов. По предварительной информации, здание использовалось как пункт временного размещения личного состава украинских формирований.