Москва, 26 сентября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск заявил, что всё больше стран Запада понимают бесперспективность военных действий против России и накачки Украины оружием. Об этом ИА Регнум рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По словам собеседника агентства, понтифик также пожелал России достичь справедливого мира на перспективу.

Из личного архива Светланы Касьян и Леонида Севастьянова Папа Римский с гостями из России

В понедельник вечером папа Римский Франциск принял в Ватикане гостей из России — звезду мировой оперы Светлану Касьян и ее супруга, главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Понтифик давно знаком с творчеством Касьян, называл ее своей любимой оперной певицей и не единожды приглашал на аудиенцию.

«Наш двухчасовой разговор был в первую очередь посвящен конфликту на Украине. Он только прилетел из Франции, где обсуждал этот вопрос с президентом Макроном. Разрешение конфликта папа видит за столом переговоров, он подтверждает, что всё больше стран Запада склоняются к их необходимости и мнению о бесперспективности военных действий против России и поставок вооружений Украине», — рассказал ИА Регнум Леонид Севастьянов.

В разговоре с супругами из России папа Римский подчеркнул, что нашу страну нельзя отрезать от Запада и облагать санкциями.

«Он повторяет свои нашумевшие слова о том, что Россия — это великая нация с великой культурой, давшей миру писателей, музыкантов, художников, ученых, святых, шлёт свое благословение и молится о достижении Россией справедливого мира на перспективу», — добавил Леонид Севастьянов.

Светлана Касьян отметила, что понтифик с юности увлекался оперой, мог простаивать на галёрке по несколько часов, а больше всего любит «Тоску» Пуччини.

Из личного архива Светланы Касьян и Леонида Севастьянова Подарок папы Франциска

На прощание он подарил супругам золотой образ Богоматери, а те преподнесли ему портрет его подопечного: ранее папа стал хранителем леопарда из нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае и дал ему имя аргентинского литературного персонажа Мартина Фьерро.

Ранее папа Франциск называл продажу оружия Украине одним из факторов, послуживших для начала военного конфликта. «Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в оружейные фабрики, «фабрики смерти», — указал понтифик в разговоре с журналистами портала Святого престола Vatican News.