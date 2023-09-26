Киев, 26 сентября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 26 сентября сирены воздушной тревоги были включены в шести областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 06:13 воздушную тревогу объявили в Николаевской области. Затем сирены взвыли в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях.

Также об опасности с воздуха предупредили население в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, силами российского армейского спецназа «Осман» с помощью FPV-дрона был поражён украинский бронеавтомобиль «Казак». Боевую машину уничтожили на участке Работино — Вербовое.

Российские подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Также удалось пресечь деятельность трёх разведгрупп ВСУ.