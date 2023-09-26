Наступивший 580-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой атаки украинским беспилотником самолётного типа территории России. По данным Минобороны, очередной БПЛА средствами ПВО был сбит над территорией Курской области 26 сентября около 05:30 по московскому времени.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Ещё два дрона в данном направлении были запущены 25 сентября около 23:00 мск.

Тем временем на южнодонецком направлении российские подразделения группировки войск «Восток» пресекли деятельность трёх разведгрупп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Урожайного и Червоного. А в районе Новодонецкого ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов.

Под Донецком российские бойцы отразили девять атак украинских штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 53-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ и четвёртой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

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