Кривой Рог, Украина, 26 сентября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошёл взрыв, сообщил 26 сентября глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Кривой Рог. Взрыв», — написал Вилкул в своём Telegram-канале.

Других подробностей глава городского совета обороны не привёл.

На территории Днепропетровской области ранее была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 сентября в шести областях Украины сработали сигналы воздушной тревоги. Сирены взвыли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Население об опасности с воздуха предупредили в 00:30 мск.

25 сентября на одном из промышленных предприятий в Кривом Роге после взрывов, прозвучавших ночью, вспыхнул пожар. До этого на всей территории Украины объявлялся режим воздушной тревоги.