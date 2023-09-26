Хельсинки, 26 сентября, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Присоединившись стремительно к НАТО, в Финляндии осознали, что членство в крупном Североатлантическом военном альянсе сложно и дорого. Об этом написала The New York Times.

Iago Laz Флаг Финляндии

«После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в НАТО сложна, дорога и глубоко политизирована», — отметило издание.

Директор по оборонной политике при минобороны Финляндии Янне Куусела перечисляет, что все статьи в НАТО обходятся бюджету дорого. В том числе и поддержка Киева.

«И в ближайшее время конца этому не предвидится», — считает чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, финские профсоюзы проведут ряд акций против правительственной политики.

Поводом для недовольства политикой правительства со стороны трудящихся стала программа на ближайшие четыре года, ухудшающая положение наёмных работников и касающаяся процедур увольнения, оплаты больничных и других моментов.