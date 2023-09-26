Москва, 26 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Компания «Рокор» запустит массовое производство пластин из оксида галлия. Это уникальная отечественная разработка, которая призвана занять нишу полупроводниковых материалов самого современного, четвертого поколения. Потенциальными покупателями пластин являются все мировые производители электронных компонентных баз (ЭКБ), рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания «Рокор» запустит массовое производство пластин из оксида галлия

«Выращивание кристаллов оксида галлия — одно из условий, необходимых для производства большинства электронных компонентных баз. Зарядки для электромобилей, солнечные батареи, чипы и микросхемы, платы, транзисторы и другие товары, для создания которых нужны полупроводники, подойдут для размещения пластин», — пояснил Овчинский. Использование оксида галлия сегодня осложнено из-за необходимого для его создания тигля из иридия — металла редкого и дорогостоящего, что многократно увеличивает стоимость конечного продукта, добавил он. «Разработка исключает использование иридия и позволит в три — семь раз снизить производственную стоимость, а также снимет на мировом рынке ограничения по доступности и требуемому количеству материала», — отметил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Снятие ограничений, вызванных использованием иридия, даст возможность ускорить темпы внедрения зеленых технологий и увеличить производство наиболее современной микроэлектронной продукции. На сегодняшний день на рынке наблюдается дефицит полупроводников четвертого поколения, а данная разработка способна полностью его устранить.

Компания «Рокор» сейчас находится в финальной стадии подготовки к производству монокристаллических пластин оксида галлия. Области применения разработки крайне широкие — от военной промышленности и силовой электроники до возобновляемой энергии и фотоники. Цена одной 100-миллиметровой пластины японского производства составляет примерно 6,4 тысячи долларов, в то время как прогнозируемая цена такой же отечественной пластины не превышает трех тысяч долларов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.