Москва, 26 сентября, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Идея первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о создании сертификата «Учительский билет» для педагогов по аналогии с «Пушкинской картой» одобрена в Минфине. При этом в ведомстве считают, что его введение необходимо обеспечивать за счёт средств региональных бюджетов, передаёт РИА Новости со ссылкой на документ.

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Лантратова направила в июле обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести сертификат «Учительский билет» номиналом 10 тыс. рублей для российских педагогов, имеющих стаж не менее пяти лет, по аналогии с «Пушкинской картой» позволяющий посещать культурные мероприятия.

Предложение также поддержали в Минпросвещения и Минкультуры, однако вопрос требует доработки. Необходимо учесть финансово-экономические обоснования, количество учителей, имеющих не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа, критерии включения педагогов в данный проект, формы собственности и уровень подчинённости учреждений культуры, предлагаемых к посещению, считает замминистра культуры Владимир Осинцев.

Некоторые регионы уже реализуют аналогичные проекты, указали в Минпросвещения. Так, в Кемеровской области внедрена «Культурная карта педагога», «Щепкинская карта» предлагается в Курской области, годовой сертификат педагога на сумму 3,5 тыс. рублей на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий выдают в Псковской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой для траты на ребёнка по аналогии с «Пушкинской картой».

Чернышов пояснил, что для «качественного времяпровождения» отцов с детьми на карту будет выделено 2 тыс. рублей на ребёнка в месяц, при этом деньги нельзя будет потратить на иные нужды. По мнению Чернышова, выделенной суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение отцов с детьми: поход в кино, зоосад, парк или детское кафе.