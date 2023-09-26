Москва, 26 сентября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Финал пятой столичной спартакиады «Моспром» состоится 30 сентября в спортивном комплексе «Лужники». В соревнованиях примут участие более двух тысяч человек. Спортсменов и болельщиков ждет развлекательная программа с мастер-классами, музыкальными и танцевальными номерами, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Спартакиада «Моспром» в пятый раз объединяет сотрудников предприятий из совершенно разных отраслей — от пищевой промышленности до машиностроения, а также студентов высших и средних учебных заведений», — рассказал Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что соревнования развивают корпоративный спорт среди работников и позволяют наладить сотрудничество. «В этот раз в финальных играх будут состязаться свыше двух тысяч человек — представители 106 предприятий и более 40 вузов и колледжей. В юбилейный год мы решили сделать финал спартакиады общественным праздником и пригласить всех желающих поддержать участников», — сообщил Овчинский.

Во время мероприятия многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины покажут спортивный номер и проведут мастер-класс. Сослан Асбаров, мастер спорта международного класса по боксу в полутяжелой весовой категории, проведет разминку и покажет комплекс упражнений, которые развивают координацию и баланс. Также на соревнованиях выступит музыкальная группа Brevis Brass Band, а также Екатерина Гусева с диджей-сетом. Кроме того, гостей ждет танцевально-акробатическое представление и номер от чирлидеров.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На спартакиаде «Моспром»

Еще в развлекательную программу входят мастер-классы по приготовлению пончиков из столичных продуктов, кастомизации футболок и созданию мотивирующих плакатов. Еще в «Лужниках» в этот день будут играть в стритбол, дротиковый тир, городки и аэрохоккей.

Спартакиада «Моспром» — это комплексные соревнования по 12 дисциплинам: бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тэг-регби.

В прошлом году спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые состязания прошли в 2019 году, за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.