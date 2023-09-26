Эр-Рияд, 26 сентября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Журналист Le Monde Жан-Мишель Беза заявил, что Саудовская Аравия решила снизить зависимость от США, пойдя на сближением с Россией и КНР.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Отмечается, что Эр-Рияд совсем от Белого дома не отказывается, при этом требует от Вашингтона новых «пактов о взаимопомощи».

«Никогда ещё саудовцы так хорошо не соответствовали своему прозвищу «нефтяные короли», — признал Беза, добавив, что Эр-Рияд восстановил контроль над рынком чёрного золота при активной поддержке РФ.

Обозреватель также написал, что Эр-Рияд выбрал прагматичную дипломатию: взгляд саудовских принцев теперь обращен на Восток, а именно к Китаю и России.

Доходы от продажи нефти в условиях дистанцирования от США позволяют Саудовской Аравии заниматься освоением технологий.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля 2023 года наследный принц Мохаммед бин Салман объявил о завершении передачи 4% акций Saudi Aramco из государственной собственности в инвестиционный фонд Sanabil Investments. Стоимость трансфера оценивается в $77,8 млрд. Этот шаг является частью более важной цели по снижению зависимости королевства от нефти за счёт расширения и модернизации экономики в пользу развития ненефтяных секторов и отраслей в рамках программы «Видение–2030».

Саудовская Аравия готова и дальше прилагать посреднические усилия для урегулирования украинского конфликта, заявил глава внешнеполитического ведомства этого королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Саудовская Аравия будет вынуждена разместить у себя ядерное оружие, если такое же вооружение появится у Ирана, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.