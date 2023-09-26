Курск, 26 сентября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Над Курской областью ранним утром 26 сентября был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Киевский режим в 05:30 мск предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России.

Средствами противовоздушной обороны беспилотник самолётного типа был уничтожен, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, над Курской областью около 23:00 25 сентября были сбиты ещё два беспилотника ВСУ.

Российские военнослужащие Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отбили на донецком направлении девять атак украинских штурмовых групп.

Американские разведслужбы и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили число полётов у берегов Крыма.