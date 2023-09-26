Вашингтон, 26 сентября, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов назвал отказ пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера осудить чествование в канадском парламенте нациста Ярослава Хунки особенно циничным, учитывая якобы повышенный интерес американской администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. Слова дипломата привёл Telegram-канал российской дипмиссии.

Mil.ru Анатолий Антонов

Антонов отметил, что отказ осудить неонацистские выпады в парламенте Канады оскверняет память погибших в годы Второй мировой войны миллионов простых людей. Это предательство памяти американских военных, отдавших свои жизни за независимость США, добавил посол.

«Стоит ли тогда удивляться, если награду внешнеполитического ведомства США «отважные женщины-иностранки» в этом году из рук госсекретаря Энтони Блинкена получила печально известная «Тайра» — преступница Ю. Паевская, причастная к похищению детей в Мариуполе после убийства их родителей? Возможно, неслучайно дипломатам посольства России в Вашингтоне отказывают в проведении церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище в память о совместной борьбе советских и американских солдат с нацизмом в рамках традиционного мероприятия «Дух Эльбы?» — пояснил Антонов.

По его словам, политистеблишмент США демонстрирует «невнимательность», когда речь идёт о нацизме на Украине, не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе; не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми «добровольческими батальонами» эсэсовской символики; не выступает против открытия в самих США памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Адольфом Гитлером.

Переписывание истории Второй мировой войны недопустимо, а «коричневая чума должна быть остановлена», заявил Антонов. Российские военные в рамках специальной военной операции именно этим и занимаются на Украине, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, в посольстве России в Канаде дипломаты обвинили местные власти в поддержке хунты на Украине. Приглашение в парламент Канады престарелого украинского нациста Ярослава Хунки наглядно показывает, кого восхваляет правительство премьер-министра Джастина Трюдо. Россия осуждает любые формы героизации нацизма, прокомментировала скандал дипмиссия.

Ранее на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского в числе прочих был приглашён 98-летний ветеран дивизии СС «Галичина», которого спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Инцидент с чествованием в парламенте украинского нациста огорчил Джастина Трюдо. При этом власти Канады не намерены отказываться от поддержки Украины. Оттава продолжит оказывать помощь Киеву, заверил премьер.