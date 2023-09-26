Сан-Франциско, США, 26 сентября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Вашингтон не собирается приглашать российскую делегацию, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Москва направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства — председателя АТЭС, отправив приглашение главе российского государства. Об этом 26 сентября сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

Kremlin.ru Владимир Путин

Посол уточнил, что информация об отказе властей США приглашать российскую делегацию на саммит получена по двусторонним каналам связи. Это связано с действующими санкциями.

По мнению Бердыева, решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует «недобросовестность американской стороны» и «сохранение конфронтационного подхода».

«Это прискорбно», — заключил российский посол.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос поездки президента России в США на саммит не обсуждали, заявил 28 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вашингтон создаёт препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, считает Бердыев.

Вашингтон продолжит терять лицо как ответственный участник международного общения и игрок, с которым можно договариваться.