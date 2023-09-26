Москва, 26 сентября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Российские военнослужащие Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отбили на донецком направлении девять атак украинских штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 53-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и четвёртой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

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По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, потери противника на данном участке фронта превысили 230 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 12 автомобилей, трёх боевых машин пехоты, склада боеприпасов и танка. Противник также утратил две самоходный установки «Краб» польского производства, одну гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства Германии, орудие Д-30 в Белой Горе, Клещеевке, Звановке.

В Красногоровке российские штурмовики и армейская авиация нанесли поражение по командно-наблюдательному пункту 109-й бригады территориальной обороны, по пункту временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Максимильяновке Донецкой Народной Республики, а также по живой силе противника и военной технике в 27 районах, заключил Минесашвили.

Как сообщало ИА Регнум, бывший полковник армии США, аналитик аналитического центра Rand Джан Джентайл считает, что российская армия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, сыграла решающую роль в уничтожении или остановке продвижения киевских военных. Ключевыми видами оружия ВС РФ он назвал высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолёты Ка-52.

На Украине в ночь на 26 сентября сирены воздушной тревоги сработали в шести областях. Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Население об опасности с воздуха предупредили в 00:30 мск.