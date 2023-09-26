Москва, 26 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Американский фигурист Винсент Чжоу не в первый раз заявил о широком распространении допинга в России среди спортсменов. Он также возмутился недопуском на слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«Положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — цитирует Чжоу BBC.

Фигурист считает, что такой ситуации можно было бы избежать, если бы МОК, WADA и CAS отстранили Россию от мирового спорта.

Отмечается, что слушания по делу 17-летней Валиевой, связанные с положительным допинг-тестом, состоятся 26, 27 и 28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в Лозанне в закрытом формате. Фигуристка даст показания в режиме видео-конференц-связи.

Как сообщало ИА Регнум, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дало ответ на заявление Винсента Чжоу о якобы многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов — сокрытие информации о нарушениях также является нарушением.

Победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной РФ Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить её золотую медаль чемпионата России.