Киев, 26 сентября, 2023, 05:08 — ИА Регнум. На Украине показатель рождаемости может стать самым низким в мире, говорится 25 сентября в публикации The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

За первое полугодие 2023 года рождаемость сократилась на 28% по сравнению с тем же периодом до конфликта. По данным издания, это самое резкое падение с 1991 года, когда Украина обрела независимость.

Сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун назвал такие данные огромной угрозой. Демограф задался вопросом, будут ли украинцы возвращаться в страну из-за границы после прекращения конфликта. По его пессимистическим прогнозам, население Украины составит меньше 30 млн человек в последующие 20 лет.

Уровень рождаемости на Украине и до этого был самым низким в Европе, теперь показатель может упасть до минимума в мире, что приведёт к ускорению сокращения населения.

Как сообщало ИА Регнум, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что ситуация с демографией на Украине ещё долгое время не будет благоприятной, потому что оттуда продолжают массово уезжать граждане детородного возраста и в целом в постсоветских странах наблюдается массовое нежелание заводить детей. Доминируют семьи, где только один ребёнок, а должно быть больше, минимум два, чтобы влиять на демографические показатели. Это связано с тем, что люди просто не хотят рожать, добавил демограф.

По данным ООН, к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году — составит почти половину от текущего показателя. В Госстате Украины отметили, что с начала 2021 года смертность в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25%. Покинувшие после начала СВО страну украинцы вряд ли вернутся назад, они предпочтут осесть в Европе, полагают социологи.