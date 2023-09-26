Москва, 26 сентября, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Намерения Запада по введению санкций в отношении алмазов из России приведут к развалу глобальной системы контроля рынка, разрыву цепочек производства и поставок. О последствиях санкций заявил в интервью РИА Новости и. о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

По словам дипломата, речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, направленного на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения, пока из России, далее — любой другой «неугодной».

Планы Запада демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга, считает и. о. постпреда.

«Инициатива носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, фактически нацелена на его развал, несёт серьёзные риски для производственно-сбытовых цепочек», — пояснил Кирилл Логвинов.

Как сообщало ИА Регнум, государства Европейского союза в настоящее время усиленно работают над вопросом о введении санкций в отношении российской алмазной отрасли. Об этом 8 сентября заявил на пресс-конференции в Нью-Дели глава Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры стран G7 во время саммита в Хиросиме в мае договорились о стремлении ограничить торговлю российскими алмазами. Они назвали целью таких мер желание ограничить доходы России от экспорта алмазов.