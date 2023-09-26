Вашингтон, 26 сентября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Американские разведслужбы и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили число полётов у берегов Крыма, сообщило 26 сентября РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Так, в период с 18 по 24 сентября количество разведывательных полётов США и НАТО в районе Крыма возросло с семи до 21.

В начале 2023 года и весной разведавиация совершала в черноморском регионе в среднем один полёт в день.

За сутки до нанесения удара по штабу Черноморского флота активность американских разведчиков и их союзников выросла до шести полётов в сутки.

Ранее ИА Регнум передавало, губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 сентября сообщил о ракетном ударе по зданию штаба Черноморского флота. В результате погиб один российский военнослужащий, в десяти жилых домах в центре города повыбивало стёкла.

В Минобороны России подтвердили, что военные сбили в ночь на 22 сентября над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани.

Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману на YouTube-канале U. S. Tour of Duty признал, что удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Во время ракетной атаки ВСУ по Крыму в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы. По мнению Риттера, его подняли в небо специально для координации действий.