Вашингтон, 26 сентября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего сказать о поставках киевской армии тактических ракет ATACMS.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Мне нечего объявить касательно ATACMS на данный момент», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN в ответ на просьбу прокомментировать данные публикации.

Как сообщало ИА Регнум, американские ракеты ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для Киева, поскольку российская армия сможет их успешно глушить, используя мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил бывший морпех ВС США Брайан Берлетик.

ATACMS, которые Соединённые Штаты планируют поставить Киеву, могут оказаться на чёрном рынке, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Президент США Джо Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне заявили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия.

В свою очередь экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что, если киевские власти применят американские ракеты ATACMS, российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины, значительно расширив список целей, которые нужно поразить.