Оттава, 26 сентября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Приглашение в парламент Канады престарелого украинского нациста Ярослава Хунки наглядно показывает, кого восхваляет правительство премьер-министра Джастина Трюдо, и призывает задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине. Так прокомментировали резонансный скандал в посольстве России в Канаде дипломаты.

Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press Заседание Палаты общин канадского парламента

Приглашение и чествование овациями в парламенте Канады Ярослава Хунки в дипмиссии назвали позором. В посольстве подчеркнули, что этот факт показал, кого восхваляет Трюдо и его команда.

«Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод», — выразила своё мнение дипмиссия в соцсети X.

По словам российских дипломатов, этот факт навсегда останется в истории канадской демократии, а местные жители должны ещё раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине.

«Россия осуждает любые формы героизации нацизма», — заключили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина», которого Энтони Рот под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Инцидент с чествованием в парламенте украинского нациста огорчил Джастина Трюдо. Однако скандал не отразится на дальнейшей помощи Киеву, сказал он журналистам.

Минск ждёт официальных извинений руководства Канады в связи с приглашением ветерана дивизии СС «Галичина» в парламент страны, говорится в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии.