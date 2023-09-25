Киев, 26 сентября, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о смерти 88-летнего заслуженного деятеля искусств Украины, советского актёра и режиссёра, документалиста, продюсера и сценариста Владимира Хмельницкого.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Владимир Хмельницкий родом из города Умань Черкасской области УССР.

Окончил экономический факультет ВГИКа, позже высшие режиссёрские курсы. В разные годы на Алма-Атинской киностудии работал администратором, редактором.

В 1960-х годах был ассистентом режиссера Киевской студии телевидения, с 1963-го — режиссёр студии «Киевнаучфильм».

В фильмографии Хмельницкого: «Я — Водолаз 2», «Алмазная тропа», научно-фантастический сериал с Игорем Ледогоровым и Натальей Фатеевой «Люди и дельфины», драмы «Белый олень тундры», «На привязи у взлетной полосы» и другие.

Снимался на «Мосфильме» у режиссёра Георгия Щукина в притче «Райские яблочки».

В 1991 году Владимир Хмельницкий выпустил последний фильм — украино-шведскую драму про караульную собаку «Верный Руслан», в которой снимались Алексей Баталов, Лидия Федосеева-Шукшина.