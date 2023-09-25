Москва, 26 сентября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Для маркетплейсов могут ввести инфраструктурный платёж в пользу «Почты России». Соответствующую инициативу рассматривает российское правительство, заявил в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Правительство РФ склоняется к введению инфраструктурного платежа от онлайн-площадок», — сказал министр.

По словам Решетникова, такое решение позволит обеспечить «Почте России» стабильный источник дохода и сбалансировать её экономику.

Правительство рассматривает два варианта, в одном из которых обязательства лягут на бюджет, во втором случае платёж введут для маркетплейсов. Необходим план реального финансового оздоровления «Почты России», а также анализ влияния введения инфраструктурного платежа маркетплейсов, добавил Решетников.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты заявила, что правительству необходимо выработать правильную модель существования «Почты России». В настоящее время, по её словам, в бюджете компании продолжает расти «финансовая дыра», может быть, там происходят другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов.

В конце 2022 года в правительстве РФ анонсировали, что на модернизацию отделений «Почты России» будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Как отметили в правительстве, это делается в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской, а также в труднодоступной местности.