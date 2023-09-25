Москва, 26 сентября, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов рассказал журналистам, что планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Федор Конюхов

По словам Конюхова, одиночное путешествие продлится шесть месяцев.

Это будет первый в истории переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии. На первом этапе Конюхов преодолеет путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов. На втором этапе — от Чили до Австралии через Тихий океан.

Он будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов.

По словам Конюхова, катамаран ещё строят, его закончат монтировать к концу 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Конюхов и глава Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло на аэростате «ФосАгро» 24 марта стартовали с аэродрома в Мурманской области. Целью полёта являлось установление мировых рекордов по дальности перелёта и продолжительности нахождения в воздухе для теплового аэростата.

Пролетев на воздушном шаре свыше 2368 км, путешественники побили мировой рекорд дальности полёта, установленный в 1994 году японцами.

Фёдор Конюхов дал старт легкоатлетическому забегу, посвященному Всемирному дню сердца, в Волхове. Забег стал уже традиционным — он проводится в пятый раз, и с каждым годом число участников растет, а спортивная и развлекательная части программы становятся все более насыщенными.