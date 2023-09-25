Варшава, 26 сентября, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Франция и Германия дали обещание Украине по быстрому вступлению в Евросоюз, если она поможет свергнуть правительство Польши. Об этом заявила в соцсети Х журналистка польского гостелеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич, ссылаясь на неофициальные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

По заверениям Косич, западные союзники Украины желают нанести удар Польше, сместив действующее правительство.

«Германия и Франция оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения», — пояснила журналистка.

При этом Доминика Косич считает, что ни одна из этих стран не хочет, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Они хотят как можно быстрее вернуть утраченный бизнес с Россией, а также увеличить влияние за счёт «переустройства Украины».

Как сообщало ИА Регнум, глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела страны.

Рау указал Шольцу на необходимость проявить уважение к суверенитету Польши и призвал немецкого политика воздержаться от наносящих ущерб отношениям двух стран высказываний.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал заявление Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне, потребовав не вмешиваться в польские дела.