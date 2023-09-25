Москва, 26 сентября, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дало ответ на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о якобы многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов — сокрытие информации о нарушениях также является нарушением.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Ранее Чжоу заявил, что среди фигуристов РФ широко распространено применение допинга.

«Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами является самостоятельным нарушением правил. Лица, которые знают и не сообщают своевременно об этом, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие). Громогласные заявления для прессы, неподкрепленные никакими доказательствами, не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных», — заявили РИА Новости в пресс-службе РУСАДА.

Как сообщало ИА Регнум, победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной РФ Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить её золотую медаль чемпионата России.

Слушания по делу Валиевой стартуют в CAS 26 сентября.

В июне Чжоу сделал пост в соцсетях о затянувшемся расследовании дела Валиевой, из-за которого медали командного турнира Олимпийских игр — 2022 остаются не вручёнными больше года.

21 октября 2022 года Российское антидопинговое агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение по делу Валиевой, поскольку фигуристка является защищённым лицом.

8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сославшись на то, что РУСАДА затягивает процесс.

WADA потребовало от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты.

Результаты Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место, аннулированы. Такое решение 13 января принял дисциплинарный комитет РУСАДА.