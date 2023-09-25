Москва, 26 сентября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Реакцию игрока футбольного клуба «Локомотив» Артёма Дзюбы на вопрос о возглавляющем «Зенит» Сергее Семаке не одобрил бывший главный тренер российской сборной Леонид Слуцкий.

Mikhail Slain Леонид Слуцкий

После победной встречи на выезде форвард «Локомотива» на вопрос журналистов произошло ли примирение Дзюба ответил, что не знает, кто такой Семак.

«В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны, они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер — игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но всё равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артёму говорил, что не согласен», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

По словам Слуцкого, Дзюба не может сдерживать себя в определённых ситуациях. Бывший главный тренер сборной России признал, что Семак и Дзюба являются его близкими товарищами. Молчание главного тренера «Зенита» в данном случае — абсолютно правильная позиция, считает Слуцкий.

Как сообщало ИА Регнум, встреча питерского футбольного клуба «Зенит» с московским «Локомотивом» прошла 24 сентября и завершилась со счётом 1:2 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги. После игры «Зенит» остался на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 17 очков. «Локомотив» поднялся в таблице с девятой на шестую строчку, заработав в общей сложности 16 очков.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила 25 сентября, что в последние годы с футболистом Артёмом Дзюбой происходило «много казусов» и во многом он сам виноват. Но нехорошо, когда из-за оплошности, глупости человека, который ещё недавно был лучшим футболистом, втаптывают в грязь.