Москва, 26 сентября, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Успешная 16-летняя фигуристка Софья Самоделкина, которая получила гражданство Казахстана, перешла в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщило РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Коньки

Спортсменка ушла от тренера Светланы Соколовской и уже провела 25 сентября тренировку под руководством нового наставника. Обе стороны остались довольны.

Как сообщало ИА Регнум, Самоделкина решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. Об этом стало известно в начале августа.

В прошлом сезоне фигуристка выиграла этап Гран-при России в Самаре, на этапе в Сочи стала второй, а на чемпионате России — 11-й. На счету спортсменки есть победа в Финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

На тренировках фигуристка исполняла все виды четверных прыжков. Во время соревновательных прокатов она чисто делала тройной аксель, четверные лутц, сальхов и тулуп.